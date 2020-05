Fermato senza guanti e mascherina, tenta la fuga: multato

Tra i recenti controlli operati dai carabinieri su tutto il territorio bassanese, i militari della Sezione Operativa, hanno identificato una persona che, a piedi, percorreva una via bassanese, sprovvista di guanti e mascherina. L’uomo, inizialmente ha detto di non essere a conoscenza dei divieti e poi, alla richiesta di declinare le proprie generalità, è scappato dal controllo. Raggiunto, ha insultato i militari per il loro comportamento ritenuto aggressivo. Solo successivamente, ad un sopraggiunto equipaggio della Sezione Radiomobile, ha fornito i propri dati, S.P. italiano 40enne. L’uomo è stato sanzionato per violazione norme per il contenimento del coronavirus e deferito all’A.G. per aver rifiutato di fornire le proprie generalità.