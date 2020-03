Fermato mentre gioca alle slot, scappa e reagisce agli agenti

Ieri alle 20 in viale della pace presso il Bar Colorado sono intervenuti gli agenti delle volanti per controllare due cittadini intenti a giocare con le slot. Uno di questi, un algerino 30enne, dopo aver fornito le sue generalità e sprovvisto di documenti, appena uscito dal bar, mentre gli agenti attendevano di portarlo in questura, è fuggito. L’uomo è stato quindi inseguito sia a pedi che in auto e bloccato. A questo punto la reazione violenta nei confronti degli agenti li ha costretti ad usare lo spray per placarlo. Portato in questura, l’uomo è stato indagato per resistenza a pubblico ufficiale e false generalità.