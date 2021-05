Fermato in auto con 40 grammi di erba: vicentino nei guai

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nel pomeriggio di ieri, a Bassano del Grappa, i carabinieri hanno denunciato T.S., italiano di 23 anni, residente a Lamon.

T.S. è stato fermato in auto, alla cui guida c’era un altro ragazzo di 22 anni. I militari, guidati dall’istinto, hanno effettuato una perquisizione sia del ragazzo che del veicolo, trovando oltre quaranta grammi di marijuana addosso al denunciato, oltre che a un bilancino e ad altri elementi di prova. L’uomo è stato denunciato per spaccio e segnalato come consumatore.