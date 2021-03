Fermato di notte in auto ubriaco, mentre violava il coprifuoco

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bassano, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, M. D., 28enne di Marostica, fermato nella notte dello scorso weekend mentre si trovava alla guida della propria auto. Sottoposto ad accertamento alcolimetrico, è risultato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,61 g/l. A tal punto gli è stata ritirata la patente ed è stato anche multato per violazione delle norme per il contenimento della pandemia da covid-19 per non aver ottemperato al divieto di spostamento dall’abitazione imposto dalle 22 alle 5.