Fermato di notte con due bici da 6.500 euro rubate: arrestato

Passeggiava di notte trainando due mountain bike dal valore totale di 6.500: è stato fermato alle 3.10 in viale della Pace da una pattuglia Mladen Grgimic, bosniaco di 32 anni, senza dimora disoccupato e con precedenti. L’uomo aveva con sé anche delle torce e due lame ed è stato arrestato per furto aggravato. Nei paraggi, in via Fabiani 6, c’era un basculante aperto e dentro una catena tagliata e il parafango di una delle due bici.

Foto d’archivio