Fermato con ovuli e bilancini: denunciato nigeriano

Lo hanno fermato, d’iniziativa, gli Agenti delle Volanti, ieri mattina, in Viale Verona.

Era da poco sceso da un autobus di linea diretto alla stazione ferroviaria ma si muoveva con fare particolarmente circospetto.

Dopo qualche metro, e vista la sua andatura improvvisamente veloce, i poliziotti lo hanno fermato.

Il ventenne, L.I., di nazionalità nigeriana, ha iniziato subito a tremare; nello zaino un barattolo di vetro pieno di sostanza sfusa vegetale, essiccata e due bilancini di precisione, ancora sporchi di erba. Poi, in Questura, al termine delle perquisizione, altra sostanza stupefacente: 12 ovuli, già pronti per la vendita, contenenti marijuana e occultati nella tasca dei jeans.

Per il pusher, con a carico alcuni precedenti per furto, la denuncia alla A.G. con la accusa, grave, di possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente