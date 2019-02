Fermato con oltre un etto di cocaina: arrestato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Bassano del Grappa, con i colleghi della Stazione di Romano d’Ezzelino, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti Suero Junior Odalis, 30enne dominicano residente a Barcellona ma domiciliato a Romano d’Ezzelino.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute alla Stazione di Romano d’Ezzelino sulla presenza di soggetti sospetti nella frazione di Sacro Cuore, presumibilmente dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, il Comando Compagnia di Bassano del Grappa ha predisposto nel pomeriggio di lunedì un servizio coordinato di controllo del territorio.

Sono state controllate numerose auto con esito negativo. Sino alla serata, quando un equipaggio della Sezione Radiomobile ha individuato una Bmw che ha dato l’impressione di volersi sottrarre al controllo. E’ stato richiesto l’appoggio di una seconda auto di servizio della Stazione di Romano d’Ezzelino per procedere.

L’auto è stata quindi fermata e da subito sia il conducente, un italiano con precedenti di polizia, che il passeggero, dominicano sempre con precedenti di polizia, hanno dato segnali di nervosismo già dalla richiesta dei documenti.

La circostanza ha spinto i Carabinieri a procedere alla perquisizione personale e veicolare, proprio per la ricerca di stupefacenti. Nel solo caso del dominicano ha dato esito positivo: i militari hanno rinvenuto, nascosto all’interno dei pantaloni, un involucro sottovuoto contenente cocaina in polvere e sasso per circa 110 grammi.

L’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del PM di turno Hans Roderich Blattner, tradotto alla casa circondariale di Vicenza.

“Un altro successo operativo originato dalle positive segnalazioni dei cittadini consapevoli – commentano le forze dell’ordine locali – vi invitiamo ancora una volta a rivolgersi alle Stazioni sul territorio, sia di persona che telefonando, per segnalare qualunque anomalia che possa richiedere il nostro intervento. Possiamo aiutarvi.”