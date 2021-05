Fermati due clandestini: espulsi entrambi, diversi reati a carico

Ieri mattina alle 11 gli agenti delle volanti della Polizia, percorrendo viale della Pace a Vicenza, hanno notato un’utilitaria con a bordo due soggetti sospetti a bordo. I due sono stati fermati ed identificati.

Si tratta di S.M. 22 enne montenegrino e M.M. 33enne serbo.

Al controllo risultano avere precedenti per reati contro il patrimonio. Il serbo in particolare aveva sulle spalle diverse condanne e un decreto di espulsione della Procura di Treviso del 2018 da eseguire.

In auto avevano un tronchesino multiuso e un cutter.

Sono stati accompagnati in questura per ulteriori accertamenti e affidati all’ Ufficio immigrazione. Anche per il montenegrino è stata emessa l’espulsione amministrativa. Sono stati accompagnati quindi al CIE di Gradisca d’Isonzo per essere rimpatriati.