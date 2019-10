Fermati a un posto di blocco con strumenti da scasso in auto: denunciati

Durante un posto di blocco ieri sera i Carabinieri di Bassano, a Rosà hanno fermato una vettura con a bordo due albanesi. Già dalla richiesta dei documenti, i militari della Stazione di Rosà hanno notato un atteggiamento insofferente. La banca dati delle Forze di Polizia interrogata circa il passato dei due uomini, ha fornito pagine di precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Una successiva perquisizione personale e veicolare ha fatto rinvenire in auto una mola a disco, guanti da lavoro, un grosso cacciavite e due torce a led, strumenti sequestrati poichè chiaramente da “lavoro” a cui D.D. 50enne e M.A. 24enne, non hanno dato un motivo plausibile circa il possesso. I due sono stati quindi condotti negli uffici di Rosà, interrogati e rilasciati, procedendo nei loro confronti ad una denuncia in stato di libertà.