Fermata con 1 etto di hashish: arrestata 47enne

Una donna bassanese fermata dai caraninieri di Romano. A casa trovati bilancino e grinder

Nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati anche inerenti gli stupefacenti, nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Romano d’Ezzelino, mentre effettuavano un posto di controllo alla circolazione eseguito a Bassano del Grappa, decidevano di fermare un autocarro FIAT IVECO con alla guida CHIZZOLINI Elisabeth, bassanese 47enne. Una volta avvicinata, la donna si mostrava subito alquanto nervosa ed irrequieta, tanto da far insospettire i militari che, per procedere ad una perquisizione personale e veicolare, la conducevano presso gli uffici della Stazione CC bassanese. Sulla persona, veniva rinvenuto un involucro in cellophane trasparente contenente un panetto di circa 100 grammi di hashish.

La perquisizione dell’autocarro, non permetteva il rinvenimento di altro stupefacente mentre durante la perquisizione domiciliare, veniva rinvenuto 1 bilancino di precisione, con evidenti residui hashish sulla base di pesatura, 3 grinder anch’essi sporchi di sostanza stupefacente e materiale adatto al confezionamento.

La donna veniva tratta in arresto e su disposizione dell’A.G., trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione Capoluogo in attesa del rito direttissimo da celebrare questa mattina.