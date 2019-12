Ferito in una lite da un coltello e una bottiglia: indagini in corso

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, con quelli della Stazione di Noventa Vicentina, sono intervenuti in Via Matteotti per una lite. Al loro arrivo era presente solo un signore italiano di 44 anni, con una ferita da arma da taglio e contusioni da bottiglia di vetro guaribili in 10 giorni. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per risalire agli autori della lite e stabilire l’esatta dinamica del fatto.