Ferito da una mucca in Lessinia

Brutto infortunio ieri intorno alle 12 in Lessinia per un uomo che è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una mucca, vicino al Rifugio Dardo, a pochi chilometri da Erbezzo. L’uomo che è stato incornato dalla mucca è un papà che con i suoi bambini si era avvicinato a un vitellino per accarezzarlo. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 intervenuti con l’elisoccorso di Trento e trasportato all’ospedale di Borgo Trento. Non risulta in pericolo di vita.