Ferita sulla cima del Summano, recuperata dal Soccorso Alpino

Alle 13.40 circa di oggi il Soccorso alpino di Schio è intervenuto per un infortunio sulla Cima del Monte Summano. Un’escursionista, che si trovava con i familiari nei pressi della croce, a 1.296 metri di altitudine, aveva infatti messo male un piede, procurandosi un probabile trauma alla caviglia. Una squadra è arrivata in fuoristrada a una decina di minuti di distanza, per poi proseguire a piedi. Una volta da B.S., 42 anni, di Schio, i soccorritori hanno provveduto a immobilizzarle la gamba con gli opportuni presidi sanitari e la hanno caricata in barella, per poi trasportarla alla jeep e da lì, in accordo con la Centrale del 118, direttamente all’ospedale di Santorso.