ALTA VALCHIAMPO – Il tramonto più bello dell’anno? A Cima Marana

Avete presente quando vi trovate davanti a qualcosa di assolutamente inaspettato? Qualcosa di così strano che manco potevate concepirlo e di colpo siete lì, a vedere, vivere, assaporare quel momento che i Romantici definivano con il termine “Sublime”. Ecco: ieri è andata così a Gianluca e Stefano Menti, giovani valdagnesi e appassionati di fotografia, che si sono trovati al posto giusto nel momento giusto e hanno fotografato, senza filtro alcuno, un tramonto incredibile.

“Io e Stefano siamo saliti per vedere un po’ di neve in quel di Cima Marana – racconta Gianluca attraverso la sua pagina facebook, dove ha condiviso gli straordinari scatti fatti ieri sera – non sembrava ce ne fosse molta, guardando da Valdagno, e poi con tutto quel vento. Siamo partiti tardi, erano più o meno le 15 e già, dentro di me, pensavo al rientro al buio. Poco male: avevamo entrambi una torcia, che non si sa mai. Cominciamo a salire da Realto, poi affrontiamo il tratto della Bocchetta e infine, con la neve alta ormai mezzo metro, arranchiamo verso la cima”. A quel punto l’incredibile: il grigio si apre giusto in corrispondenza del sole che tramonta. Tutto prende un colore assurdo, l’atmosfera diventa spettacolare, racconta ancora Gianluca: “Percorro gli ultimi metri che mancano per sbucare fuori dal sentiero, o da quel che poteva essere il sentiero, visto il mezzo metro di neve. Non sapevo più da che parte fotografare! E qualcosa, ne sono certo, me lo sarò perso. Ma poco male: l’importante è stato vivere questa esperienza: uno dei tramonti più belli in assoluto. Solo dopo, passato il momento, mi sono accorto che avevo le dita insensibili dal freddo… 4 pezzi di legno attaccati alla mano!”