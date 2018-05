FENOMENI – Pioggia di fulmini ieri sera nel Vicentino

Ieri sera una fitta pioggia di fulmini ha investito il Veneto e anche il Vicentino. Come riporta Serenissima Meteo, un fenomeno spettacolare ma anche pericoloso, che ha investito in particolare l’Alto Vicentino e la ValChiampo, con lampi, tuoni, fulmini di vasta quantità e forte intensità come non se ne vedevano da anni. Complice il maltempo e la forte pioggia, nonchè la stagione primaverile e le temperature in rialzo, sono state molte le segnalazioni dei cittadini. Una spettacolare tempesta di luci e suoni che è durata qualche ora ed ha illuminato le notti vicentine.

Foto: Serenissima Meteo