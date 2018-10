FENOMENI – “Ho visto un meteorite nel cielo”, le segnalazioni da tutta la Provincia

Dopo i tramonti e le albe da favola stasera poco prima delle 19 è stato segnalato un fenomeno astronomico di altissima spettacolarità che ha attraversato il cielo vicentino. Tantissime le segnalazioni e numerose le testimonianze su Facebook e altri social della rete, dall’Alta Valle del Chiampo fino al Basso Vicentino, passando anche per Valdagno e Schio. Non solo Veneto ma anche da Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio. La scia luminosa è durata diversi secondi ed ha provocato un bagliore di colore azzurro, stando a quanto riportano in molti. Dalla descrizione del fenomeno ci sono pochi dubbi sul fatto che si tratti di un bolide, ovvero di un meteoroide. Tutti quelli che l’hanno avvistato lo descrivono in maniera simile:un doppio nucleo di luce bianca abbagliante, seguito da una scia infuocata. E’ durato un paio di secondi e si è spento prima di raggiungere terra. Il fenomeno è stato avvistato particolarmente nei cieli della Valle del Chiampo e il nostro segnalatore lo ha osservato proprio dal paese di Chiampo, in direzione Verona: “Ho visto una stella cadente scendere ad altissima velocità, perpendicolare come se precipitasse nel cielo. Non ho fatto in tempo a fotografarlo, non essendo avvezzo all’uso degli smartphone”.

Il meteoroide è un frammento di materiale roccioso o metallico (piccolo asteroide), dalle dimensioni che possono variare da quella di un granello di sabbia sino a quelle di enormi massi, anche con 100 metri di diametro. Il corpo in entrata diventa una meteora se si disintegra completamente nell’atmosfera, generando il fenomeno conosciuto popolarmente come “stella cadente”, mentre diventa un meteorite se raggiunge il suolo. La Terra viene colpita ogni anno da centinaia di meteoroidi, ma raramente questi sono così grossi da causare anche boati ben udibili al suolo.

-Foto d’archivio-