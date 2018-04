FENOMENI – Cimici, sono tornate

Sono state l’incubo del Vicentino nel mese di ottobre. Una vera e propria invasione di cimici, soprattutto della più resistente specie asiatica, aveva creato particolare fastidio a molti cittadini. Diverse segnalazioni giunte in redazione confermano che sono tornate. O, sarebbe meglio dire, non se ne sono mai andate via. Da Chiampo a Montecchio, passando per Lonigo, Noventa e poi anche in città fino ad arrivare a Longare e Grisignano, da pochi giorni hanno fatto la loro ricomparsa gli odiati animaletti. Infatti questi insetti, che prediligono i climi temperati, hanno trovato riparo nelle nostre calde abitazioni ed ora, avvertendo un lieve innalzamento delle temperature, hanno, come natura esige, scelto di dirigersi verso l’esterno. Principalmente nelle giornate di sole. Riempiendo così finestre, balconi, piante. Di nuovo. Come nel precedente caso, nessun allarmismo. Infatti la cimice asiatica Halyomorpha halys (come pure la cimice verde Nezara viridula, specie nostrana) è assolutamente innocua per l’uomo e gli animali domestici. Non pungono. Non trasmettono malattie. Non risulta dannosa per le piante ornamentali del giardino.

Per eliminare le cimici presenti nelle abitazioni è consigliabile impiegare metodi naturali senza ricorrere all’uso di insetticidi che risultano poco efficaci, necessitano di ripetute applicazioni e, se utilizzati in modo incontrollato nelle case possono divenire dannosi per le persone.

INSETTICIDI NATURALI

Conosci la farina fossile? Conosciuta come terra di diatomee, appartiene alla famiglia delle Diatomee, alghe unicellulari presenti in ambienti marini e di acqua dolce: è ricavata da residui fossili. È possibile spargere la farina fossile direttamente negli angoli dove sono state avvistate le cimici, fuori dalla portata dei bambini. In alternativa, puoi provare con erba gatta, menta o aglio, odiato dalle cimici. Inserisci qualche spicchio sbucciato nei nascondigli o eventuali pertugi, terrà lontano anche le formiche. Puoi mettere a bollire l’aglio in un pentolino con acqua e spruzzare il composto su mobili, piante e pavimenti: terrà lontano le cimici e i parassiti.

METODI PER PREVENIRE

Zanzariere e protezioni alle finestre possono aiutare a tener lontane le cimici. Utilizza l’aspirapolvere in modo da tener puliti tappeti, moquette e tessuti dove possono annidarsi. L’olio essenziale si rivela efficace contro insetti e zanzare: prepara una miscela con oli diversi. Olio essenziale di lavanda, incenso, menta, chiodi di garofano, tea tree e manuka, sotto forma di pot-pourri oppure spruzzati negli angoli, saranno un repellente naturale e dall’aroma intenso. Per le pulizie prepara uno spray fai da te con sapone di Marsiglia, acqua calda, aceto e olio essenziale di tea tree, rosmarino o limone: perfetto per igienizzare le superfici, è ideale per profumare l’ambiente e tenere lontano gli insetti.