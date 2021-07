Fedriga: “Premi ed incentivi a chi si vaccina”

Il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, nonché presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga esprime il proprio pensiero in merito ai possibili metodi e strumenti per incentivare la vaccinazione per ancora non ha proceduto a prenotare.

Fedriga dice di essere in contatto con il governo per proporre dei premi ed incentivi a chi si sottoporrà alla vaccinazione anti covid-19.

Tra questi per il momento emergono “priorità ed accesso” agli stadi, spettacoli ed eventi dove i vaccinati avranno delle agevolazioni.

Rimane ancora però da sciogliere il nodo della privacy che per ora rallenta la proposta del governatore friulano ma non si esclude possa essere accolta dal governo in tempi brevi.