Federmanager: novità contrattuali e orientamenti giurisprudenziali al Cuoa

Si terrà venerdi 15 novembre il convegno promosso da Federmanager Vicenza in collaborazione con Confindustria Vicenza e con il patrocinio di CUOA Business School dedicato alle novità contrattuali e giurisprudenziali nel rapporto di lavoro dirigenziale. Un’occasione di confronto e approfondimento sul nuovo contratto nazionale recentemente sottoscritto e su tematiche legate al rapporto di lavoro dirigenziale: responsabilità civile e penale del dirigente, patto di non concorrenza, patto di stabilità, orientamenti del Tribunale di Vicenza in tema di licenziamento.

L’accordo che rinnova il CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi è stato firmato da Federmanager e Confindustria il 30 luglio scorso. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e ha una durata di 5 anni, con scadenza 31 dicembre 2023 e si applica a tutto il management italiano operante nel settore industriale.

Le principali novità riguardano i capitoli della retribuzione, la gamma di tutele previste in caso di malattia, non autosufficienza, invalidità e morte, il sistema di welfare contrattuale (previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, politiche attive del lavoro, formazione). Un articolo ad hoc è stato intitolato a un tema molto attuale legato alle differenze di genere, quello delle pari opportunità.

Apre i lavori e modera il convegno Fabio Vivian, Presidente di Federmanager Vicenza. Seguiranno gli interventi di Mario Cardoni – direttore generale Federmanager nazionale, Franco Beltrame -responsabile area lavoro, previdenza ed education di Confindustria Vicenza , Stefano Minucci – Legale di Federmanager nazionale , Gaetano Campo – Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, Aldo Campesan – Legale Federmanager Vicenza.