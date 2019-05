Federmanager in assemblea alla Fis di Montecchio

Sabato mattina alla Fis l’assemblea annuale di Federmanager Vicenza

La salute è un bene prezioso e la collaborazione tra manager e aziende ha già creato eccellenze che vanno ad affiancare il pubblico in questo settore, come i fondi di assistenza sanitaria Fasi e Assidai.

Le sinergie che hanno dato vita a queste esperienze come possono essere trasportate in altri settori? Quale valore aggiunto possono portare i manager nel cercare di analizzare e intervenire sui “mali” del paziente Italia?

Come creare nuove forme di collaborazione, per lavorare assieme e suggerire sistemi e metodi per ridurre i tempi e le difficoltà del passaggio dalle parole ai fatti, per riportare il Paese a camminare spedito e, perché no, a correre?

A queste e altre domande cercherà di rispondere il dibattito “Manager e aziende insieme per la salute dell’Italia”,che si svolgerà sabato 25 maggio alle 10.45 alla Fis di Montecchio Maggiore (viale Milano, 26) durante la 74ma Assemblea dei soci di Federmanager Vicenza.

A confrontarsi, moderati da Sebastiano Zanolli, manager, speaker e scrittore ispirazionale, saranno Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e alle politiche sociali; Eros Andronaco, vicepresidente nazionale di Federmanager; Caterina Miscia, direttore generale del Fasi e Marco Rossetti,direttore generale di Assidai, introdotti da Fabio Vivian, presidente di Federmanager Vicenza.