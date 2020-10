Federica Pellegrini in lacrime: è positiva al Covid

Federica Pellegrini è positiva al Covid: lo ha annunciato lei stessa, in lacrime, attraverso una serie di stories sul suo profilo Instagram. E’ stata lei stessa su Instagram, a dettagliare la cronaca della giornata. Visibilmente provata, con gli occhi segnati dalle lacrime, ha ricostruito le ore che l’hanno portata alla scoperta della positività: “Purtroppo ho una brutta notizia: ieri ho smesso l’allenamento perché avvertivo dei dolori e nel tragitto verso casa mi è venuto anche il mal di gola. Così oggi pomeriggio ho fatto il tampone e sono risultata positiva al Covid”. E poi ha proseguito: “Avrei dovuto partite lunedì per Budapest per partecipare alla Isl (la gara a squadre che è una sorta di Champions del nuoto, ndr), non vedevo l’ora di tornare in acqua e cominciare finalmente una stagione normale anche perché stavo bene e mi ero allenata bene. Invece devo fermarmi ancora e intanto mi sottoporrò a dieci giorni di quarantena”.