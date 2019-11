Fecero firmare falso testamento di oltre 1 milioni di euro a un’anziana, indagate mamma e figlia

Due donne sono state indagate a Padova per circonvenzione di incapace: sono sospettate di aver fatto firmare ad un’anziana 91enne, incapace badare a se stessa, un falso testamento che attribuiva loro, estranee alla famiglia, l’intero patrimonio. Le due, mamma e figlia, la prima ex dipendente dell’anziana, sono al centro di un’indagine nata dalla denuncia della sorella e della nipote dell’anziana donna defunta un mese fa. Queste ultime, vere destinatarie dell’eredità in quanto parenti dirette, accusano le altre di aver circuito l’anziana, sottoposta alla cura di un tutore legale, per attribuirsi un patrimonio di oltre un milione di euro. In attesa di far chiarezza sui fatti il pm sergio Dini ha disposto il sequestro del patrimonio costituito da due appartamenti in centro e di un conto corrente da 200mila euro. ANSA