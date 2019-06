Fece bottino in Altopiano: scoperto ladro dopo due anni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Individuato l’autore dell’altro furto al negozio di biciclette portato a termine a Canove di Roana alla fine di giugno del 2017.

Alla sua identità i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di Thiene sono risaliti grazie alla collaborazione con il Ris di Parma che ha consentito di identificare, con i rilievi del Dna, Cornel Dumitrascu, pluripregiudicato romeno di 34 anni.

I ladro, che dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, si vede agire assieme ad altri complici, erano entrati in azione nella notte all’esercizio commerciale “PALANO SERVIZI”. Una volta forzata la porta principale d’ingresso, erano entrati e si erano portati via: Sei biciclette, 1 computer, 1 motosega, 1 giacca sportiva, 1 PC, un completo da ciclista oltre ad una valigetta una ricarica per bici elettrica. Un colpo da 15 mila euro.

I rilievi certosini effettuati sul posto dai militari del Nucleo Operativo avevano consentito di recuperare tracce di sangue lasciate dall’autore del reato e, una volta elaborate dal Ris di Parma, sono risultate appartenere proprio al 34enne.

Si aggrava quindi la sua posizione visto che la Procura di Vicenza gli contesta anche l’altro furto consumato a ottobre 2017 all’ufficio postale di Tresché Conca dove era stata strappata la cassaforte dal muro e l’avrebbe sventrata nello spiazzo di una malga in Val Forbice. Lì, poi a quanto pare, la razzia di forme di formaggi.