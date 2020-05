Fase2, Rucco in Prefettura: “Ho chiesto più controlli e ribadito che non accoglieremo nuovi immigrati clandestini”

Vertice in Prefettura oggi pomeriggio alle 18.30, alla presenza dei responsabili provinciali delle forze dell’ordine e del sindaco di Vicenza Francesco Rucco. L’incontro è stato chiesto da quest’ultimo relativamente alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus, con la città che si sta piano piano riprendendo e ripopolando di cittadini.

Il primo cittadino non ha nascosto la sua preoccupazione anche in merito alle due aggressioni avvenute nei giorni scorsi in centro storico: “Abbiamo chiesto come amministrazione comunale un rafforzamento della presenza sul territorio delle forze dell’ordine perché i cittadini vogliono frequentare la città, il centro storico e i quartieri, in assoluta sicurezza in questa fase di ripresa delle normali attività. Vogliamo contrastare con forza i fenomeni di degrado e su questo aspettiamo risposte concrete dalla Prefettura e dalle forze dell’ordine; noi siamo sempre disposti a fare la nostra parte collaborando con la polizia locale”.

Il sindaco Francesco Rucco ha poi espresso preoccupazione in merito ad alcune voci che giungono da Roma su possibili nuovi ingressi di immigrati clandestini: “Vicenza in passato ha già dato e non siamo più disponibili a subire situazioni simili. Quello che già c’è deve essere, una volta per tutte, affrontato e sistemato. Non accettiamo che ci siano altre persone che arrivano qui per delinquere e da questo punto di vista saremo fermi sulle nostre posizioni”.