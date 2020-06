Fase 3, Vicenza rompe il ghiaccio con le prime cerimonie in agriturismo

“Le nostre fattorie sono a prova di distanza di sicurezza. Per questo riteniamo opportuno ripartire, sebbene con attenzione e rispetto delle disposizioni vigenti, per consentire alle famiglie di poter celebrare i propri momenti importanti. Agriturismo, infatti, è anche sinonimo di incontro, di festa in famiglia, di condivisione. Tutto questo, però, deve essere fatto rispettando il valore primario della salute. Non vogliamo correre, ma stare al passo con i tempi e dare le giuste risposte ai cittadini”.

Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, annuncia il via alle prime cerimonie in agriturismo.

È la fine del lockdown anche per i matrimoni, grazie agli ampi spazi nel verde di cui dispongono gli agriturismi di Campagna Amica. I fiori d’arancio tornano ad ornare le tavole dei banchetti che già si stanno organizzando in questi giorni su richiesta degli sposi, i quali finalmente possono pronunciare il fatidico sì e festeggiare con parenti ed amici, ovviamente a distanza di sicurezza e nel rispetto delle norme anti contagio. Nelle aziende agrituristiche di Coldiretti Veneto in particolare sui Colli Euganei, si sono già festeggiati i primi matrimoni ed altri banchetti sono in programma per questo fine settimana, approfittando anche del bel tempo. Una boccata d’ossigeno per molte attività del territorio, dopo il lungo periodo di chiusura che ha lasciato il segno sui conti aziendali.

“Il lungo periodo di restrizione – sottolinea Cerantola – ha fatto saltare i tradizionali appuntamenti da festeggiare in famiglia: cresime, comunioni, compleanni e battesimi. Dalla fine del lockdown i clienti sono tornati, soprattutto nei weekend, scegliendo proprio gli agriturismi per la possibilità di pranzare all’aperto e trascorrere qualche ora in mezzo al verde”.

Gli operatori di Campagna Amica – Terranostra hanno messo in campo tutta la creatività per incoraggiare il ritorno dei turisti, dal pranzo sul plaid con i piedi sull’erba, all’agri-aperitivo a bordo piscina o tra i filari, ma c’è anche chi si è attrezzato per ospitare i commensali nel granaio, tra i vigneti e chi propone il kit con tutto l’occorrente per una grigliata in famiglia.​