Farmacista 47enne muore in barca

Ha perso la vita nella suabarca a vela nel’Adriatico, al largo della Slovenia, sabato. Alessandro Zago, 47 anni, farmacista di Villaverla residente in città, è morto per un malore improvviso mentre stava navigando lungo la costa con un amico. Il dottore – come riporta Il Giornale di Vicenza – era appassionato di vela.

Alessandro si è accasciato improvvisamente e i tentativi di rianimarlo da parte dell’amico e compagno di barca sono stato purtroppo inutili. Dopo gli accertamenti delle autorità slovene la salma è stata portata a Vicenza nella giornata di martedì e i funerali si svolgeranno venerdì pomeriggio nella chiesa dei Servi.

Zago lascia nel dolore la moglie Anna e le due figlie piccole Costanza e Maria Vittoria.