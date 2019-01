FARA V.NO – Giovane investito in scooter, si cerca il pirata della strada

Un ragazzo sedicenne di Sarcedo, sul lato destro della carreggiata, stasera alle 18.20 stava spingendo a mano il proprio ciclomotore in via Ortigara con direzione Sarcedo.

Poco prima del Ponte sull’Astico, così come riferito da un suo conoscente che lo seguiva a piedi, è stato urtato da dietro da un veicolo e sbalzato a lato strada, finendo nella scarpata lato destro.

Il giovane è stato soccorso e trasportato al reparto di rianimazione di Vicenza con trauma cranico.

Il conducente del veicolo non si è fermato: sono in corso accertamenti sui varchi e sugli impianti di videosorveglianza pubblici e privati, i cui dati verranno aggiunti alla descrizione del veicolo fornita dai testimoni.

L’appello della Polizia Locale



L’invito a non peggiorare una posizione che già in questo momento appare difficile è rivolto dalla Polizia locale del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene alla persona che ha cagionato il sinistro stradale. Infatti, c’è l’ipotesi dei reati di omissione di soccorso e di fuga, contemplati dall’articolo 189 del Codice della strada che impone l’obbligo di fermarsi dopo un incidente e quello di prestare assistenza alla persona ferita. Pesanti anche le conseguenze per il responsabile: reclusione da 6 mesi a 3 anni con ritiro della patente da 1 a 3 anni per chi non si ferma in caso di incidente con danno alle persone; reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per chi non rispetta l’obbligo di assistere una persona ferita. Previsto, invece, ed è questo uno dei motivi dell’appello lanciato dalla Polizia Locale, uno sconto della pena se il conducente si mette a disposizione dell’autorità giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto.