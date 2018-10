FARA V.NO – Fienile a fuoco nella notte

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Stanotte intorno alle 01.30 i vigili del fuoco di Vicenza e Schio sono intervenuti per un fienile e una baracca che stavano andando a fuoco in via Mezzavilla 16 di proprietà della famiglia Rizzato. Le fiamme hanno distrutto la baracca con gli attrezzi all’interno e anche un’automobile. Ad accorgersi delle fiamme i vicini di casa, che hanno avvertito i proprietari i quali hanno allertato il 115. Tre i mezzi sul posto: le operazioni di spegnimento si sono concluse all’alba.