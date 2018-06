FARA V.NO – Entra nel cimitero con l’auto: 10 tombe danneggiate

Mattinata movimentata stamattina nel cimitero di Fara Vicentino quando, intorno alle ore 10:30 circa, B.B. 84enne della zona a bordo della propria autovettura si è recato a fare visita ai parenti tumulati nel cimitero. Date le difficoltà nella deambulazione, però, l’anziano ha deciso di entrare direttamente con l’auto, percorrendo i vialetti. Per cause non accertate, ha perso il controllo del veicolo, spostandosi nell’area dei loculi interrati, salendoci sopra e danneggiandone dieci. Successivamente l’anziano è risalito a bordo dell’auto e si è allontanato per recarsi in municipio a Fara Vicentino a denunciare l’accaduto.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino ed un operaio comunale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Nel frattempo, il veicolo era già stato portato in carrozzeria ed il conducente, sentito nel merito, ha ammesso ogni addebito.