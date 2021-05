Far West a Vicenza: rissa fra migranti con coltello in viale Verona: un ferito

Violenta rissa fra cittadini nordafricani ieri sera alle 20 in passaggio Allende (che collega via Adenauer con viale VErona) all’angolo Viale Verona. Coinvolti due gruppi di tre e due persone che si sono affrontati lungo il trafficato viale vicentino.

Uno dei due “aggrediti” ha riportato una ferita superficiale (da arma da taglio) all’inguine. Ora è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Indagini da parte della Polizia che sta ricostruendo la dinamica e le cause dell’accaduto.