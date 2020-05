Fanno la spesa “gratis”: scoperte e denunciate due ladre

In questi giorni sono stati intensificati i controlli nel comprensorio thienese, attuati dai militari della Compagnia Carabinieri di Thiene, con un aumento dei servizi di pattugliamento sulle strade e nei centri abitati.

Nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso di un servizio di pattugliamento nella zona commerciale in via Marconi, hanno denunciato in stato di libertà due ladre che – dopo essersi aggirate tra gli scaffali del supermercato Tigotà – avevano deciso di fare la spesa “gratis”, appropriandosi di diversi prodotti per l’igiene senza passare dalle casse. Le due donne, una 57enne e una 43enne di etnia sinti, residenti nel bassanese e già note alle forze dell’ordine, non avevano fatto i conti con la pattuglia dei Carabinieri che si trovava proprio nel parcheggio antistante per i controlli. I militari infatti, hanno notato una donna che tentava di nascondersi dietro un’auto mentre la sua complice tentava di rientrare nel supermercato con indifferenza. La direttrice del supermercato, notato il tempestivo intervento dei Carabinieri, non si era ancora accorta della merce trafugata dagli scaffali.

I militari hanno bloccato definitivamente la coppia di ladre, denunciandole in stato di libertà, con la restituzione di tutti i prodotti al punto vendita.

La posizione delle due donne adesso è al vaglio della Procura della Repubblica di Vicenza per furto in concorso.