Padre, madre e figlia trovati morti in un residence: ipotesi omicidio-suicidio

Notizia in aggiornamento

Aggiornamento ore 18 – Le tre persone ritrovate morte nel residence in località Pennar ad Asiago appartengono allo stesso nucleo famigliare. Si tratta di padre (Italo Marzaro di 84 anni), madre (Ubaldina Volpato di 82 anni) e figlia (Silvia Marzaro di 43 anni) tutti originari di Mirano in provincia di Venezia. La scena ritrovata lascerebbe pensare ad un caso di omicidio-suicidio.

I due genitori sono stati trovati immobili a letto e non si esclude che possano essere state vittime di avvelenamento. La figlia sarebbe stata trovata a terra con una ferita, probabilmente autoinflitta. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Ad allertare la Polizia Locale sono stati i vicini che non avevano notizie dei tre da alcuni giorni.

Notizia ore 17 – Tre persone, probabilmente appartenenti allo stesso nucleo famigliare, sono state trovate morte oggi pomeriggio ad Asiago poco prima delle 16. Il ritrovamento è avvenuto in un’abitazione in località Pennar.

Ancora nessun dettaglio sulle possibili cause della morte. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem, i carabinieri, la Polizia Locale, i vigili del fuoco e il P.M. Hans Roderich Blattner.