Famiglia Minati, data dei funerali ancora da fissare. Si fa strada l’ipotesi Palasport

Le famiglie di Anna Pieropan, Daniele Minati e alla piccola Diletta, morti tragicamente nel Ponte di Ognissanti in A13, hanno acconsentito al lutto cittadino. Probabilmente Daniele, Anna e Diletta riposeranno nel cimitero di Isola Vicentina, paese che li aveva accolti dopo il matrimonio. Ma mentre la data dei funerali non è ancora stata fissata, si fa strada l’ipotesi di dare l’ultimo addio alla famiglia Miniati in un luogo che possa contenere le molte persone che li vorranno salutare ed è per questo che nelle ultime ore si parla del Palasport di Schio. Nel frattempo le tre comunità toccate dalla tragedia, Schio, Sovizzo e Isola, in questi giorni stanno riversando tutto il loro affetto nei confronti dei famigliari della giovane e sfortunata coppia. Anche la consigliera regionale Cristina Guarda ha reso pubblica la sua vicinanza alla tragedia, con un post sui socialnetwork. Eccolo: “La musica, i diritti umani, le due ruote, gli animali e le risate. Quante risate.Pensando a Daniele, Anna e alla piccola Diletta, non posso che immaginarli immersi in questi aspetti così particolari e avvincenti delle loro vite. Ma erano molto di più loro Tre, assieme: erano un’avvincente storia d’Amore, così grande da contagiare chiunque li incontrasse, così semplice e vera da indurre ad un tifo travolgente per la loro Famiglia ed i loro Sogni. Ieri mattina il mondo si è fermato per molti, alla notizia del tremendo incidente e della loro partenza per il Cielo. Subito il pensiero è andato ai Genitori di Daniele e Anna, persone di grande cuore e spirito di servizio al prossimo, ai loro Fratelli e Nipotini, che chissà con quanta gioia avevano accolto l’arrivo di Diletta. Ho pensato ai loro Amici più stretti, quella Famiglia Allargata che con loro ha condiviso ogni avventura, sogno e vittoria. Tutti loro hanno sostenuto Daniele ed Anna aiutandoli a costruire, mattone dopo mattone, la loro casa sulla roccia, quella capace di resistere a intemperie e sfide, per testimoniare quanto l’Amore possa davvero Tutto, specialmente il loro, sorridente e determinato, che ha accolto con estrema dolcezza e orgoglio l’arrivo di Diletta. A presto Anna, a presto Daniele e piccola Diletta. Siete e sarete sempre tanto amati, perché tanto, tanto avete amato”.