Famiglia in auto tamponata da un ubriaco

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Allo scoccare della mezzanotte tra il 17 ed il 18 ottobre, si è verificato un violento tamponamento tra due autovetture in Via Colleoni all’incrocio con Via Mons. Pertile del Comune di Thiene.

L.M.Y. 39 enne marocchino e residente a Thiene, verso la mezzanotte, stava tornando verso casa con la sua auto assieme alla moglie M.B. ed ai due figli piccoli quando è stato tamponato da un’auto condotta da N.I. bosniaco di 30 anni, anch’egli residente a Thiene. Ferita la moglie del 39enne marocchino, la polizia locale poi intervenuta ha accertato che il 30enne bosniaco era ubriaco alla guida.

—