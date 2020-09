Famiglia ferita nel bosco: recuperata dal Soccorso Alpino

Alle 15 di ieri il Soccorso alpino di Verona è stato allertato dalla Centrale del Suem per due persone, appartenenti alla stessa famiglia veronese, che si erano fatte male in Valsorda a Marano di Valpolicella. Mentre da Malga Biancari scendevano verso il ponte tibetano, un nonno settantasettenne, che teneva per mano la nipotina di qualche anno, è inciampato sul sentiero in mezzo al bosco ed è ruzzolato per una decina di metri nella scarpata riportando escoriaziono e alcuni tagli sulla testa. Presa dallo spavento, nel tentativo di raggiungere la bimba – che si era fermata pochi metri sotto il ciglio fortunatamente senza alcuna conseguenza – la madre quarantenne si è lanciata verso la figlia e mettendo male un piede si è procurata la sospetta frattura di una caviglia. Sul posto si è portata una squadra che ha subito raggiunto l’anziano, che lamentava anche dolori al collo ed era poco lucido, lo ha stabilizzato, caricato in barella e spostato in un punto agevole per il recupero, portato a termine poi dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Trento emergenza sopraggiunto nel frattempo. Mentre il personale medico si prendeva cura dell’uomo, i soccorritori si sono spostati dalla donna, le hanno prestato le prime cure e la hanno trasportata vicino al padre. Entrambi sono poi stati imbarcati utilizzando un verricello. Nel contempo perché la bambina non si spaventasse, uno dei soccorritori l’ha portata a spalla fino a Malga Biancari, dove l’elicottero è passato a prenderla prima di volare all’ospedale di Negrar.