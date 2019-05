I militari della stazione di Piovene Rocchette hanno arrestato, sulla scorta di un “ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare”, Paolo Pasin, 53 anni, pregiudicato. L’uomo è stato condannato a una pena di 6 mesi per “abuso dell’esercizio di una professione”, in questo caso odontotecnico, accertato in Piovene Rocchette nel 2011.