Falso corriere deruba aziende tessili del Vicentino: arrestato

I carabinieri hanno arrestato ieri pomeriggio a Brendola un soggetto napoletano di 41 anni, Armando Daniele, da tempo sotto osservazione dei militari per segnalazioni e precedenti specifici.

L’uomo ha ripetutamente derubato aziende del Vicentino, soprattutto della zona di Brendola, mettendo in atto una tecnica originale. Si presentava alle aziende per ritirare merce fingendosi corriere e approfittando del relativamente intenso via vai di corriere dalle stesse aziende.

Si presentava con un furgone con targa contraffatta e con tanto di loghi delle principali aziende di spedizione sia sul furgone sia sulla divisa, oltre che con documenti contraffatti. Ritirava poi abiti di alta gamma e si dileguava

Le aziende, abituate a spedire lo confondevano con corrieri veri che si presentavano quotidianamente.

E’ stati intercettato alla ditta Volcar di Brendola dopo che aveva caricato tre colli di merce per un valore di circa 10 mila euro quando è stato bloccato dai carabinieri. E’ stato arrestato con diversi capi di imputazione: truffa contraffazione, alterazione targa, ricettazione, patente falsa e sostituzione di persona. Il questore aveva già emesso in passato un divieto di ritorno nel Comune di Brendola.

L’arresto è stato convalidato, con rinvio ad aprile per richiesta rito alternativo. Sono state applicate le seguenti misure: obbligo di dimora a Napoli, obbligo di firma quotidiana, obbligo di permanenza domiciliare notturna.