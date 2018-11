FAKE NEWS – I tronchi degli alberi abbattuti dal maltempo diventano sculture?

Gli artisti dell’Altopiano e del Cadore devastati dal maltempo di due settimane fa diventano artisti e con il legno degli alberi caduti creano sculture incredibili: le foto fanno il giro d’Italia e le condivisioni sui social si moltiplicano. Ma la storia, per quanto bella e impattante, è un clamoroso fake. Senza nulla togliere agli artisti del Cadore o dell’Altopiano, le foto parlano da sole: sono infatti foto che girano sul web da tempo, e nulla hanno a che vedere con il Veneto o il Trentino. Anzi, nemmeno con l’Italia a dir la verità, poiché le foto sono di origine americana e devono la loro enorme condivisione ai molti gruppi di artisti carving americani – soprattutto in Alabama, Mississippi e Texas – che da sempre si dilettano in questo tipo di arte…vegetale. La cosa che ha fatto subito storcere il naso ai più esperti è che per le sculture si usa legno stagionato e non fresco, altrimenti la stagionatura a posteriori potrebbe causare crepe e brutture alle sculture stesse. Inoltre, basta una veloce ricerca sul web per scoprire che le foto tanto condivise in questi giorni sono online da anni. Sicuramente gli artisti dei nostri boschi sanno esprimersi alla stessa maniera, anche usando i tronchi abbattuti dalla furia del vento, ma probabilmente lo faranno più avanti nel tempo. In questo periodo, come raccontano tutte le cronache di questi giorni, stanno usando la motosega per dare una mano a riportare gli amati boschi alla normalità e non per creare opere d’arte.