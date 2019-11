Fake news e cyberbullismo, sabato un incontro per le scuole superiori

Jacopo Maltauro: “Un’occasione importante per approfondire temi d’attualità del mondo giovanile odierno”.

Sabato 21 novembre è in programma un incontro per riconoscere le fake news, contrastare l’odio online e sul fenomeno del cyberbullismo con Rebecca Lenn, esperta in comunicazione strategica e direttore delle relazioni esterne di Media Matters for Americ. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Vicenza e si terrà ai Chiostri di Santa Corona, dalle 10.15 alle 13.

“In qualità di consigliere delegato alle funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle politiche giovanili, – precisa Jacopo Maltauro – esprimo tutta la mia soddisfazione per l’organizzazione di questo incontro. Si tratta di un’occasione rara e importante per i nostri ragazzi per approfondire temi d’attualità del mondo giovanile odierno. La comunicazione sul web e i fenomeni negativi ad essa connessa è sempre più centrale anche nella società giovanile vicentina e l’incontro di giovedì rappresenta un’opportunità preziosa di riflessione interculturale sul tema, grazie alla presenza dell’esperta Rebecca Lenn, una figura di spicco della società civile americana che illustrerà agli studenti nuovi approcci sul tema offrendo utili spunti”.

“Riflettere sul cyberbullismo è quindi, non solo importante, ma fondamentale per il progresso positivo della nostra realtà sociale,- prosegue il consigliere Maltauro – arginando i fenomeni negativi del mondo digitale, e dando così la possibilità alle giovani generazioni di crescere con consapevolezza, sensibilità e responsabilità”.

“Ringrazio il Consolato americano di Milano per la preziosa disponibilità e opportunità offerta, gli istituti superiori vicentini aderenti all’iniziativa e chi si è prodigato in queste settimane per poter realizzare questo importante incontro formativo”.

All’appuntamento saranno presenti circa un centinaio di ragazzi dei Licei “G.B. Quadri”, “Don G. Fogazzaro” e “P. Lioy”, degli Istituti tecnici “A. Da Schio”, “B. Boscardin” e “G. Piovene” e della Vicenza High School.

La presentazione sarà in lingua inglese e al termine i ragazzi avranno la possibilità di fare domande alla relatrice.

Il consigliere delegato Jacopo Maltauro sarà presente all’inizio dell’incontro per portare i saluti dell’amministrazione.

Rebecca Lenn

Rebecca Lenn è una consulente in strategic partnerships e communication (partnership strategiche e comunicazione), con dieci anni di esperienza con realtà della società civile e leader eletti, con i quali ha lavorato per ottimizzare le loro relazioni con i media e le loro strategie di difesa. Prima di diventare consulente, è stata direttrice delle relazioni esterne di Media Matters for America, dove ha supervisionato le partnership dell’organizzazione con i gruppi di difesa nazionali e i leader eletti per prevenire e combattere la diffusione della disinformazione e dell’odio nella stampa, nelle trasmissioni televisive e nei media digitali. Ha anche lavorato come membro politico nel Gruppo Eleison. Ha conseguito un M.A.R. in etica alla Yale University e un B.A. in Scienze politiche al Mount Holyoke College.