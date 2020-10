Facebook vieta i post contro le vaccinazioni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Facebook vuole vietare tutti gli annunci sulle sue pagine che parlano contro le vaccinazioni. La società Internet lo ha annunciato martedì. La pandemia covid mostra quanto sia importante il “comportamento preventivo” per proteggere la salute, ha sottolineato il gruppo. Secondo le sue stesse dichiarazioni, Facebook vuole continuare a consentire gli annunci che criticano alcune misure adottate dai governi in relazione alle vaccinazioni. La ricerca sui vaccini contro il coronavirus è attualmente sotto pressione in tutto il mondo.



Gli operatori delle grandi reti online sono ripetutamente accusati di consentire alle campagne anti-vaccinazione di diffondere ampiamente i loro messaggi. Secondo le proprie informazioni, Facebook sta ora pianificando una campagna negli Stati Uniti per pubblicizzare le vaccinazioni antinfluenzali.

Di recente, Facebook ha anche agito sempre più contro la diffusione di teorie del complotto sulle sue pagine. Uno studio scientifico pubblicato mercoledì mostra che credere in teorie così completamente infondate può ridurre significativamente la preparazione alla vaccinazione.