Faber Box, convegno e visite per il primo anno di attività

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Faber Box compie un anno ma sembra già molto più maturo.

Martedì 10 dicembre, ad un anno dall’inaugurazione della struttura a servizio dell’intera area Campus, l’amministrazione comunale organizza un’intera giornata di iniziative.

Si comincia con un convegno al mattino alle 9,30 nella Meeting Box, durante il quale gli studenti degli istituti superiori e non solo presenteranno i loro studi e i loro progetti con particolare riferimento al territorio, ma si parlerà anche di azioni che guardano alla crescita e al benessere collettivi, superando i confini comunali.

Programma degli interventi:

9.30 Saluto del Sindaco Valter Orsi e introduzione di Barbara Corzato Assessore alle Politiche Giovanili

10.00 Testimonianza di Gabriele Cazzola, neo-laureato in Sociologia a Trento

10.15 I giovani esplorano il territorio- I prodotti realizzati dagli studenti delle scuole superiori di Schio

10.55 PAI (Piano Assetto Idrogeologico) e Piano delle acque:una strategia preventiva per la sicurezza- Arch.Sergio Rossi Assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica

11.30 PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima):un sistema integrato per l’ambiente – Ing. Alessandro Maculan – Assessore all’Ambiente e alle Politiche Collinari

11.45 Innovation Lab: “Avatar”il progetto dell’ Altovicentino- Ing.Laura Locci Amministratore unico Pasubio Tecnologia

12.00 Complesso Jacquard:una restituzione alla collettività- Arch.Luisa Benedini

Per partecipare al convegno è necessario registrare la presenza al seguente link: https://tinyurl.com/convegno-faber-box

Il pomeriggio, invece, è Faber Box Party! Dalle 16.30 alle 19.30, presso la Break Box al piano 4, i ragazzi potranno provare nuovi giochi in scatola e partecipare a diversi tornei, dal più tradizionale gioco di carte “Scala 40” al più tecnologico con l’utilizzo della WII – Just Dance. Sono previsti anche premi per i vincitori!

Iscrizione su http://bit.ly/Faberboxparty

Non mancheranno visite guidate alla struttura, con partenza alle 17.30 e alle 18.30, previa prenotazione tramite mail a: barbara.corzato@comune.schio.vi.it indicando nome, cognome e orario di visita. Per l’occasione sarà aperto anche il Billiards Box, a cura del Liceo Tron Zanella