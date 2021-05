Fa riparare cellulare e scappa senza pagare: denunciata assieme al complice

Una donna ucraina di 26 anni (G.M.) e il suo complice rumeno di 30 anni sono stati denunciati ieri dalle volanti della polizia. La 26enne si era presentata nel negozio di riparazioni di cellulari in Piazza Castello a Vicenza ieri pomeriggio. Fingendo di contattare il marito affinché le portasse i contanti, si è allontanata con la complicità del 30enne. La titolare l’ha inseguita per farsi pagare i 70 euro dovuti inutilmente. Le volanti della polizia dopo pochi minuti hanno trovato i due in zona. Sono stati denunciati per furto aggravato. Nella borsa della donna anche una camicetta utilizzata per commettere il reato. Una volta fuggita si era infatti cambiata. Telefono e camicia sono stati sequestrati.