Fa pipì sulla testa dei vicini: è ‘giallo’ in via Imperiali

Non sempre le usanze di un inquilino possono incontrare il gradimento ai vicini, come quando si decide di urinare senza utilizzare la toilette. Come è successo lo scorso 23 giugno in un condominio di via Imperiali a Vicenza. Il proprietario di un appartamento si è recato nei giorni scorsi in questura per denunciare quanto accaduto nel giardino condominiale.

L’uomo, di 39 anni, stava giocando in giardino con il figlioletto di 4 anni quando è stato investito da una pioggia dorata proveniente dal balcone del terzo piano. Un uomo di colore stava urinando dal terrazzo, senza preoccuparsi se qualcuno si trovasse sotto la sua mira. L’appartamento è abitato da cittadini nigeriani, che spesso invitano altri connazionali, per cui non è stato possibile risalire al responsabile.

Il 39enne ha subito cominciato ad inveire e ad avvertire la moglie che si trovava al piano sottostante. Quest’ultima si è sporta per vedere cosa stesse accadendo ed è stata a sua volta colpita dalla pipì dell’uomo.

Accortosi di essere sotto osservazione ha quindi cambiato mira, bagnando però i fiori e la biancheria distesa del vicino.

Dell’episodio è stato avvertito l’amministratore come pure la questura che dovrà risolvere questo ‘giallo’. Chi era l’uomo intento ad urinare? Se individuato sarà denunciato per atti contrari alla pubblica decenza. (P.U.)