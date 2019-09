Fa la spesa gratis: denunciato 26enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

LONIGO: sottrae generi alimentari da un supermercato. Denunciato l’autore

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, nella serata del 26 settembre 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato, G.M.S 26enne di nazionalità rumena, residente ad Altavilla Vicentina.

L’uomo recatosi nel supermercato IperLonigo di via Preon veniva bloccato da alcuni dipendenti dopo aver oltrepassato le casse e trovato in possesso di generi alimentari non pagati del valore quantificato di € 81,00

A quel punto veniva contattato il 112 che provvedeva ad inviare sul posto la pattuglia della Stazione di Noventa Vicentina che, preso atto dell’accaduto e restituita la refurtiva, deferiva in stato di libertà l’autore del reato.