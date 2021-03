Export: Confartigianato Veneto, IV trimestre stabile (-0,4%)

Rimane stabile (-0,4%) l’export manifatturiero del Veneto nel quarto trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; un segno di minima ripresa, anche se non riesce comunque a compensare l’andamento negativo del 2020. Il dato emerge dal report dell’Ufficio studi di Confartigianato Veneto, anticipato oggi in una nota. ln pratica – sottolinea l’associazione – si è tornati sui livelli del 2019. I due trimestri non riescono tuttavia a compensare la notevole diminuzione verificatasi nel secondo trimestre dell’anno, per cui l’andamento del 2020 rimane nel complesso in calo del -8,6%, pari a 5,5 miliardi di euro in meno rispetto all’ammontare raggiunto nel 2019, raggiungendo comunque cifra di 58 miliardi.

“In questi primi mesi dell’anno – commenta il presidente regionale di Confartigianato, Roberto Boschetto – arrivano ulteriori segnali interessanti da Usa e Oriente, dove riaprono i cinema e gli stadi, i turisti si rimettono in moto, i consumi ripartono, perfino quelli di fascia alta. E noi non possiamo che sperare nell’effetto traino che, dai dati nazionali sembra esserci: a gennaio 2021 l’export italiano segna +2,3% congiunturale con +1 miliardo di saldo commerciale rispetto a gennaio 2020”. (ANSA).