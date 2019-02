Ex dogana occupata da abusivi: 8 denunciati con le nuove norme sicurezza

Una recente norma del decreto sicurezza ha inasprito le pene e ristretto le maglie in termini di occupazioni abusive. Tale norma è stata applicata per la prima volta dalla Polizia di Stato ieri a Vicenza, nell’area dell’ex Dogana in via Battaglione val Leogra (zona Mercato Nuovo). Un cittadino ha infatti segnalato la presenza di persone all’interno dell’area. Gli agenti sono intervenuti sul posto e vi hanno trovato 8 persone, tutte di nazionalità rumena, con età compresa fra i 20 ed i 42 anni. Si tratta di persone note alle forze di polizia che usualmente occupavano la zona ex Sartori. Gli agenti hanno rilevato che le 8 persone avevano creato un’occupazione stabile approntando giacigli e portandovi coperte, cibo, pentolame ed erigendo piccole costruzioni con materiale di scarto. Sono stati denunciati per occupazione abusiva. La nuova norma prevede la reclusione fino a 4 anni e il raddoppio dei limiti massimi di sanzione pecuniaria: