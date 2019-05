Ex dipendente rubava apparecchiature audio e impalcature: trovate in un capannone

I militari della Stazione di Malo, a conclusione di un’attività investigativa, hanno deferivano per ricettazione D.C.M., 21 anni.

Il giovane, in una perquisizione in un capannone di Isola Vicentina, è stato trovato in possesso di apparecchiature audiofoniche nonché impalcature di proprietà di una ditta di installazioni per spettacoli, che erano state rubate. L’indagine è scaturita dalla denuncia formalizzata il 30 luglio 2018 da un’impresa che, tra i vari sospettati, ha indicato anche D.C.M., ex dipendente. I successivi pedinamenti hanno permesso di individuare il capannone dove erano nascoste le apparecchiature oggetto di furto e quindi di effettuare un controllo.