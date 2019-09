Ex Bocciodromo: prosegue procedura di gara

Prosegue la procedura di gara per la concessione dell’utilizzo dell’immobile di proprietà del Comune di Vicenza che si trova in via Rossi 198.Giovedì 5 settembre alle 10 a Palazzo Trissino, in Sala Chiesa, si terrà la seduta pubblica della commissione di gara per l’apertura delle buste contraddistinte con il numero “2” Offerta tecnica, al fine di accertare la presenza della documentazione richiesta dall’avviso.

Seguirà una seduta riservata in cui la commissione esaminerà ciascun progetto presentato con l’offerta tecnica.

Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/225059%20–