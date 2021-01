Ex amici – Possamai contro Renzi: “Operazione scellerata”

“L’operazione scellerata di Renzi, se è difficile da capire per noi, è semplicemente inconcepibile fuori dai confini nazionali. Portando l’Italia alla crisi di Governo si è assunto una responsabilità enorme non solamente di fronte al Paese ma davanti all’Unione Europea e agli occhi del mondo”. Lo scrive su Twitter il capogruppo del PD in Consiglio regionale del Veneto, Giacomo Possamai, nel condividere “parola per parola” i contenuti di un’intervista di Enrico Letta pubblicata oggi dal Corriere della Sera.

“Leggere i giornali internazionali in questi giorni fa impressione: confermiamo l’immagine del Paese inaffidabile, proprio nel momento più sbagliato. Pensiamo – prosegue a più riprese Possamai – solo ai partner dell’Unione con i quali abbiamo raggiunto l’accordo per ricevere i 209 miliardi del Recovery, essendone i primi beneficiari. Ma anche ai Paesi del G20, che quest’anno l’Italia dovrà presiedere. Nessuno pensa che l’attività di Governo fosse perfetta e su tanti temi abbiamo sottolineato che andavano scelte diverse, a partire dalla ripartizione del Recovery Fund. Molte proposte sono state accolte nell’ultima bozza, altre invece non sono state inserite. Ma in un governo di coalizione è fuori da ogni logica far saltare il banco in mezzo ad una pandemia e nel pieno di una tragica crisi economica e sociale perché non vengono accolte tutte le richieste che si fanno. L’auspicio è che ora si riesca a chiudere la crisi rapidamente, trovando una nuova maggioranza stabile in Parlamento. Non è pensabile perdere ulteriore tempo, in questo momento la velocità nel dare risposte è ancora più decisiva. Penso in primis alle realtà che attendono i ristori e alla gestione dell’emergenza sanitaria”.