Ex acciaierie Valbruna, verrà realizzata un’area sgambettamento cani

E’ stata completata la bonifica alle ex acciaierie Valbruna ed ora si procederà con la sistemazione del terreno per dare il via ai lavori che inizieranno dalla metà di marzo e che prevedono un parcheggio e una pista ciclabile.

Venerdì scorso la giunta ha deciso di modificare il progetto inserendo anche un’area sgambettamento cani che ha comportato la variazione del tracciato della pista ciclabile e la riduzione dei posti auto previsti.

“Inserendo nel progetto l’area di sgambettamento cani abbiamo dovuto prevedere una modifica al tracciato della pista ciclabile. Inoltre aumenteremo il numero delle piante nel parcheggio e nell’area verde – ha spiegato l’assessore all’ambiente -. I costi non aumenteranno perchè utilizzeremo i ribassi a base d’asta della gara”.

“La modifica del progetto è stata necessaria per consentire l’aumento del verde e per inserire un’area sgambettamento cani in risposta alle richieste del comitato parco giochi di viale Europa- ha detto l’assessore alle infrastrutture -. Questa operazioneè stata fatta in accordo tra gli assessorati all’ambiente e alle infrastrutture in tempi molto rapidi per avere un aumento del verde anche tra i posti auto grazie ad approfondimenti tecnici. Verrà inserito del verde anche nelle aiuole di testa dell’area parcheggio. Stiamo, inoltre valutando, se tra le piante possiamo inserire anche arbusti, sempre a costo zero”.

“Le piante nelle aiuole verranno scelte attraverso il progetto Silva che predilige quelle più adatte all’area dove si vanno a collocare – ha concluso l’assessore all’ambiente -. La pista ciclabile è realizzata con l’asfalto mangia pm10, un asfalto innovativo che non rilascia i Pm10 che verranno portati via solo con i lavaggi”.

Per consentire la variazione del progetto, il numero di parcheggi si riduce da 196 a 188.

Il progetto verrà realizzato dal raggruppamento temporaneo di impresa costituito dalla Cooperativa Lagorai e Maroso Ivo Enzo; l’importo complessivo della gara è di 1.966.463 euro.